Hazal Kaya o diziyle ekranlara geri dönüyor

Ünlü oyuncu Hazal Kaya "Alı-Kara" dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Rise Of Empries Ottoman, Her Yerde Sen, Pera Palas'ta Gece Yarısı ve Hekimoğlu gibi projelere imza atan Karga Seven Pictures, "Alı-Kara" dizisi için kolları sıvadı. Erkek Başrol olarak Alperen Duymaz ile anlaşan şirket, son olarak Hazal Kaya'yla el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak EGO dizisinde rol alan Alperen Duymaz, polisiyle aşk hikayesinin anlatılacağı diziyle anlaştı. Duymaz'ın ardından Hazal Kaya ile görüşmelere başlandı.Kanal görüşmeleri de devam eden dizinin sete çıkış tarihi henüz belli değil. Senaryoyu çok beğenen iki oyuncu dizinin kanalı belli olana kadar dijital ve film projelerini değerlendirmeye alacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak, senaryosunu ise Eylem Canpolat kaleme alacak.

