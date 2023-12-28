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Hazar Ergüçlü'den yeni aşkıyla asansör pozu

Hazar Ergüçlü'den yeni aşkıyla asansör pozu
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Geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile yollarını ayıran Hazar Ergüçlü yeni aşkıyla pozunu paylaştı.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz aylarda kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile ayrılmıştı. Ayrıldıktan sonra birlikte olduğu Kutay Soyocak’tan da ayrılan Ergüçlü, Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Efe Çelik ile birlikte olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

AŞKINI ASANSÖRDE İLAN ETTİ

Ünlü oyuncu, DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik ile asansörde çektiği selfie pozunu sosyal medyasında yayınlayarak bu aşkı herkese ilan etti.

Hazar Ergüçlü'den yeni aşkıyla asansör pozu - Resim : 1

Etiketler hazar ergüçlü aşk poz
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