Hülya Avşar da ''dışarı çıkın'' dedi!

Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma çağrısı yapan Murat Boz'dan sonra Hülya Avşar da geçtiğimiz gün görüntülendi. Magazin muhabirleri ile sohbet eden Avşar, 'Bu şekilde çıkmak bana iyi geliyor. Murat Boz neden ‘dışarı çıkın’ paylaşımını siliyor anlamadım. Murat’ın sonuna kadar arkasındayım. Sokağa çıkmakta fayda var, çıkmayanda hata var. Ben yürüyüş yapmadığım zaman daha çok hasta olacağımı düşünüyorum.' dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Murat Boz, 'Zor günlerden geçiriyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız.' demişti.