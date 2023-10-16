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  3. Icardi'den ''Aşkın Olayım'' performansı! Bu sefer söylemedi, piyanoyla çaldı

Icardi'den ''Aşkın Olayım'' performansı! Bu sefer söylemedi, piyanoyla çaldı

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen ''Aşkın Olayım'' şarkısını piyano ile çaldı.

Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Yaz transfer döneminde bonservisiyle Galatasaray'a katılan Arjantinli yıldız attığı gollerden sonra Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla adete özleşmişti.

30 yaşındaki golcü oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Aşkın Olayım' parçasını piyano ile çalarken, taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu.

Etiketler Galatasaray galatasaray mauro ıcardi aşkın olayım
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