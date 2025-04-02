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Icardi'den Wanda Nara hakkında bir skandal iddia daha

Icardi'den Wanda Nara hakkında bir skandal iddia daha
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara şimdi de 7 milyon Euro'luk bir iddia ile karşı karşıya

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile olan sansasyonel evliliği sona erdi. Milano mahkemesi, Mauro Icardi'nin evliliğin resmi olarak sona erdirilmesi talebini haklı buldu.

Ancak evliliklerinin bitmesine rağmen iki eski çift hakkındaki skandal iddialar rağmen bitmedi.

Skandallarla dolu evlilikleri sona eren Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor.

Geçtiğimiz günlerde boşanma sürecini tamamlayan Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılık hikayesi yeni bir skandalla gündeme geldi.

Icardi, boşandığı eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon Euro'yu kişisel hesabına geçirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Icardi, Ekim 2024'te İtalyan adli makamlarına başvurdu. Icardi'nin avukatları tarafından hazırlanan dilekçeye göre Wanda Nara, UBI Banca adlı bankadaki ortak hesaptan 5 milyon euroyu kendi adına açılmış kişisel bir hesaba transfer etti.

Yayımlanan belgede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Icardi'nin görsel haklarından elde ettiği 2 milyon euroluk gelirin de Wanda Nara tarafından aynı kişisel hesaba aktarıldığı yönündeki iddia oldu.

Böylece, Nara'nın toplamda 7 milyon euroluk bir meblağı haber vermeden kendi hesabına geçirdiği öne sürüldü. Icardi'nin suçlaması, "hileli harcama ve zimmete para geçirme" kapsamında değerlendiriliyor. 

 

 

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Etiketler Wanda Nara Mauro Icardi dava para skandal iddia
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