İki ünlü isimden samimi açıklamalar

Seksenler dizi oyuncuları Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti bugün Teve2 kanalında 2.sayfa programına konuk oldu. İki ünlü isim samimi açıklamalarda bulundu



Seksenler dizinde tanışıp arkadaşlıklarını nikah masasına taşıyan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti 2.sayfa programına konuk oldu.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner merak edilenlerini anlattı. Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner birlikte 19 kilo verdiklerini ve sporu birlikte yaptıklarında güzel olduğunu söylüyor.

SURVİVOR'A GİTMEK İSTİYOR

Ceyhun Fersoy "iki yıldır aklımda Survivor programına gitmeyi düşünüyorum" diyor.

Begüm Öner ise yaptığı açıklama çirkin mesajlar aldığını şöyle ifade ediyor: "Söyleyemeyeceğim açıklıkta çirkin mesajlar atıyorlar. Evli olduğumu bildkleri halde... Bazen Ceyhun'u da mesajın içinde geçiriyorlar..."

Çift birlikte aynı dizide yer almayı düşünmediklerini fakat güzel bir proje olursa reklam ve filmde yer alabileceklerini söylediler aynı zamanda çift önümüzdeki sezon aynı tiyatro oyununda yer almayı planlıyorlar.