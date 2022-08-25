İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama

Verdiği bir konserde İmam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle gündeme gelen Gülşen'den bir açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı! Gülşen için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama' suçundan soruşturma açılmıştı.

ÜNLÜ ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI! POLİS EVİNDEN ALDI

Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Emniyet güçleri talimatın ardından Gülşen'i, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen'in ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisteki ifadesinin ardından Gülşen adliyeye sevk edildi.

GÜLŞEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Ünlü sanatçı Gülşen, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."



GÜLŞEN'İN EŞİ EMNİYETE GELDİ

Şarkıcı Gülşen'in eşi yapımcı Ozan Çolakoğlu gözaltında olan eşini görmek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bir süre burada kalan Ozan Çolakoğlu ayrıldı. Basın mensuplarının sorularına ise cevap vermedi.

MEB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU! TEPKİ YAĞIYOR

Gülşen'in sözleri sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gülşen'i kınadı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de Gülşen hakkında, hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı da Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır."