  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Johnny Depp İstanbul'a geldi

Johnny Depp İstanbul'a geldi

Johnny Depp İstanbul'a geldi
Güncelleme:

Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.

Yarın Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak Johnny Depp ile grubun diğer üyelerini taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Depp ve arkadaşları, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.

Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilerin "Hoş geldiniz, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Depp, Türkçe "Teşekkür" yanıtını verdi.

Özel güvenlik ekibi eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Depp, konser öncesi konaklayacağı otele gitti.

Etiketler Johnny Depp istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Porsche'nin elektrikli canavarı Mission X ortaya çıktı
Suriyelilerin evinde yasak aşk cinayeti, Suriye'ye kaçarken yakalandı
Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı: 46 yaralı
''Müthiş Türk kızı'' Hafize Gaye Erkan dünya basınında
Dekolteli pozuna gelen yorum ünlü şarkıcıyı çıldırttı!
e-Devlet hacklendi! 85 milyonun tüm verileri çalındı
SGK duyurdu: Bu ilacı artık devlet karşılamayacak!
Erdoğan hakkında olay iddia: ''Ameliyata hazırlanıyor!''
Dolar'daki rekorun KKM'deki faturası hesaplandı
Esra Ezmeci'den sunucu Nur Viral'i utandıran tavsiye! ''Reklama gidelim''