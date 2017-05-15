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  3. 15 Mayıs 2017 15:09

Kanseri yenen Fatih Erkoç yeniden sahnede

Sanatçı Fatih Erkoç, Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi.

Kanseri yenen Fatih Erkoç yeniden sahnede
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Merkez Mezitli İlçesi'nde bulunan ve yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde hayranları ile buluşan Fatih Erkoç, açık havada müzik ziyafeti sundu.

Lenfoma kanseri olduğunu açıklayan ve 6 ay kemoterapi gördükten sonra sağlık durumu iyiye giden 64 yaşındaki Erkoç, eski ve yeni parçalarından oluşan repertuvarı ile izleyici karşısına çıktı.

10'un üzerinde enstrümanı profesyonelce çalabilen ve yurtdışında verdiği konserlerle adını uluslararası arenada duyuran Erkoç, Güneş Kenti olarak bilinen antik kentte notalarını yankılattı.

Türkçe ve yabancı eserleri konserinde okuyan Erkoç'a, 'Ellerim Bomboş' şarkısında hayranları da eşlik etti. Zaman zaman hayranları ile sohbet eden Erkoç, piyano ve yan flüt performansı ile izleyicilerden tam not aldı.

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