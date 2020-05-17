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  3. 17 Mayıs 2020 12:16

Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi görüntülendi

Karantina günlerinde yeni bir aşka yelken açan Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi.

Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi görüntülendi
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Kaya Çilingiroğlu 2017’de aşk yaşamaya başladığı Seda Sevin’den Eylül 2019’da ayrılmıştı. Yalnız kalmayı pek sevmeyen Kaya Çilingiroğlu iddiaya göre; karantina günlerinde yeni bir maceraya yelken açtı bile.

Posta gazetesinden Hakan Kırarslan'ın haberine göre önceki gün otomobili ile Bebek’te bir lokantaya giden Kaya Çilingiroğlu objektifleri fark edince aracına dönüp maskesini taktı. Kız arkadaşı ise utangaç çıktı. Otomobilden inmediği gibi yüzünü saklamaya çalıştı, keşke maske taksaydı!

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