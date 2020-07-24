SON DAKİKA
AYASOFYA CAMİİ'NDE TARİHİ GÜN - CANLI YAYIN
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 24 Temmuz 2020 13:24

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in öpüşme görüntüleri işinden etti

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ‘Sen Çal Kapımı' dizisindeki samimi sahneleri setten dışarıya sızdı. Yapım şirketi, teknik ekipte çalışan kişinin işine son verdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sen Çal Kapımı’ dizisinin setinde yaşanılan 'sahne sızıntısı' tatsız olayları da beraberinde getirdi. Geçen hafta dizinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in öpüşme sahneleri çekildi. Senaryo gereği samimi görüntüler çizen ikilinin setten videosunu da dizinin teknik ekibindeki bir çalışan sosyal medyadan yayınladı. 

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken yapım şirketi de harekete geçti. Şirket, internet ortamına yükleyen set ekibinden kişinin işine son verdi. Setten dışarıya bilgi sızdıran çalışanın bu davranışı ekip içinde kaos yaratırken şirket bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için çalışanlarına kesin bir dille talimat verdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kerem bürsin , hande erçel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM