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Kerimcan Durmaz ölümden döndü

Kerimcan Durmaz ölümden döndü

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, Yalova'dan İstanbul'a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım" ifadelerine yer verdi.

 Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz konser için Yalova'ya gitti. Durmaz otomobille dönüş yolunda kaza yaptı. Otomobili arkadaşının kullandığını ifade eden sosyal medya fenomeni, kazayı ucuz atlattı.

Kerimcan Durmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

 Fenomen isim sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti. Durmaz "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım" diyerek korku dolu o anları anlattı.

Etiketler kerimcan durmaz kaza trafik kazası
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