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  3. 02 Mayıs 2019 10:33

Kerimcan Durmaz'ın ''kanka''sından skandal paylaşıma destek

Sosyal medya hesabından yanlışlıkla yayınladığı müstehcen videodan dolayı büyük tepki çeken Kerimcan Durmaz'ın, yakın arkadaşı Samet Laçina'nın savunması pes dedirtti. Laçina, "Bize hiçbir şey olmaz" dedi.

Kerimcan Durmaz'ın ''kanka''sından skandal paylaşıma destek
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Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaştığı iddiasıyla büyük tepki çekmişti. Kısa bir süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sehven ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınlamıştı.

"BİZE HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Olaydan sonra ünlü fenomenin arkadaşlarının da tepkisi merak edilirken, Samet Laçina'dan şaşırtan bir savunma geldi. Bir kullanıcının "Hepiniz aynısınız" yorumuna Laçina, "Bu ülkede o kadar cinsel içerikli film çekip ünlenen kişi varken, bize hiçbir şey olmaz. Siz imrenek ve iç geçirerek yaşadığımız hayatı izlemeye devam edeceksiniz" cevabını verdi.

 

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