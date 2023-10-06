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Kirası 50 bin liraya çıkan ünlü şarkıcı Türkiye'yi terk etti

Kirası 50 bin liraya çıkan ünlü şarkıcı Türkiye'yi terk etti
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Şarkıcı Yusuf Güney, ev sahibinin kirasını 50 bin TL yapmak istediğini söyleyerek, İngiltere'ye döneceğini açıkladı.

Şarkıcı Yusuf Güney, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan 2. Sayfa programına konuk oldu. Güney, canlı yayında ev sahibinin kirasını 50 bin TL'ye çıkarmak istediğini söyledi.

Güney, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda oturduğum evde benden önce oturan kişi 6 bin TL'ye oturuyormuş. Ben 14 bin TL'ye tuttum. Şimdi 20 bin TL'ye yakın bir kira ödüyorum. 1 buçuk yıl içerisinde oldu bu zam. Ev sahibi 'Çık evimden. 50 bin TL benim evimin değeri' diyor."

Güney daha sonra ise, "Zaten şöyle bir karar aldım. İngiltere'ye dönüyorum. Kesin dönüş yapıyorum" dedi.

Yusuf Güney, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Ailemin çoğu İngiliz pasaportu taşırken ben kabul etmedim" ifadelerini kullanmıştı. Güney, bunun nedenini ise "T.C. vatandaşı olmak ve ülkemin pasaportunu taşımak benim için gurur. Ailemin çoğu İngiliz pasaportu taşırken ben kabul etmedim. Milli duygularım her şeyin önünde gelir. Menfaatsiz ve çıkarsız ülkemi seviyorum" diyerek açıklamıştı.

Etiketler Yusuf Güney kira kira zammı Türkiye ingiltere
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