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  3. 10 Ekim 2020 12:09

Kırmızı Oda kadrosuna sürpriz transfer

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran ‘Kırmızı Oda' kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor.

Kırmızı Oda kadrosuna sürpriz transfer
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TV8 ekranlarında her cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine yeni bir isim dahil oldu.

Ünlü oyuncu Asuman Kostak, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.

 Kostak dizide Doktor Gülseren Budaycıoğlu'nun (Binnur Kaya) annesi rolüyle karşımıza çıkacak.

Kırmızı Oda bu akşam saat 20.00'de TV8'de…

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