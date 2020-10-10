Kırmızı Oda kadrosuna sürpriz transfer

TV8 ekranlarında her cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine yeni bir isim dahil oldu.

Ünlü oyuncu Asuman Kostak, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.

Kostak dizide Doktor Gülseren Budaycıoğlu'nun (Binnur Kaya) annesi rolüyle karşımıza çıkacak.

Kırmızı Oda bu akşam saat 20.00'de TV8'de…