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  3. 19 Aralık 2018 13:26

Kıvanç Tatlıtuğ'a sosyal medyada linç

Kıvanç Tatlıtuğ, “Mars” adlı köpeğinin kulaklarını kestirdiğini iddialarıyla sosyal medyada eleştirilere hedef oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'a sosyal medyada linç
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Sosyal medya hesabını aktif kullanmadığı bilinen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisine yönlendirilen bir suçlamanın ardından sessizliğini bozdu.

Emre Erciş'in sosyal medyadan yaptığı suçlamalarla ilgili önce Başak Dizer, daha sonra da eşi Kıvanç Tatlıtuğ açıklama yaptı.

Emre Erciş, Kıvanç Tatlıtuğ’un “Mars” adlı köpeğinin kulaklarını kestiğini iddia etti. Erciş, attığı tweette “Daha yakışıklı olsun diye kulaklarını kesti” dedi.

Konuyla ilgili ilk sessizliğini bozdu Başak Dizer bozdu.

 "KULAĞI KESİK HALDE, YAVRU İKEN HEDİYE EDİLDİ"

Başak Dizer, eşi hakkında atılan bu tweetler üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Emre bey, merhaba. Bahsettiğiniz köpekler farklı köpeklerimiz. Kulağı kesik olan ‘amstaff’ kulağı kesik halde, yavru iken hediye edildi bize. Biz de çok üzülmüştük. 3 köpek ve 3 kedimiz var gerekmedikçe tasma bile takmıyoruz hiçbirine. Bilginize. Pars köpek çiftliğinin köpeğiydi hala orda. Bizim değil. O fotoğraf da köpek çiftliğinde çekildi.

"HATANIZI DÜZELTMENİZDE FAYDA VARDIR"

Ancak Emre Erciş'in Dizer'le polemiğe devam etmesi üzerine Kıvanç Tatlıtuğ da tartışmaya dahil oldu ve şu tweet'leri attı:

"Sevgili Hocam. Hayvanlara şiddet ve beni aynı cümle içinde kullanıyor olmanızı okur yazar ve çizer kimliğinize yakıştıramadım. Kimseye, hiçbir mevzu ile ilgili buradan cevap vermem lakin konu hayvanlar olunca şunu bilmenizde ve hatanızı düzeltmenizde fayda vardır.

1- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Çerçevesinde, American Staffordshire Terrier cinsi köpeklerin beslenip bakılması yasak değildir. Kanunda yazılı yasaklı ırkları iyi incelemenizi tavsiye ederim.

Çiftlikten alıp geçici baktı ama sonra geri verdi. Onlar da Mars’ı hediye ettiler. Bolluca ormanından kurtardığımız 2 sokak köpeğimiz var. Instagram'da paylaşıyorum Yaman ve Badem."

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