Kıvılcım Ural doğum kilolarından kurtuldu

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze ile 5 aylık hamileyken dünyaevine giren ve Ocak 2019'da kızını kucağına alan Kıvılcım Ural'ın bikinili paylaşımları beğeni topladı.

Kıvılcım Ural, geçtiğimiz ocak ayında kızını kucağına almış ve annelik duygusunu tatmıştı.

Doğum sonrası kilolarını kolay bir şekilde veren Ural, yaz ayını verdiği bikinili pozlarla karşıladı.

Temmuz ayında yaptığı sarı bikinili paylaşımı çok sayıda beğeni alan Kıvılcım Ural, önceki gün de yeşil bikinisi ile objektif karşısındaydı.

“Sevgilim çok güzel fotoğraf çeker” notuyla paylaştığı fotoğrafına çok sayıda yorum aldı.

Kıvılcım Ural’ın kilolarından kurtulup doğum öncesi görüntüsüne kavuştuğu görüldü.