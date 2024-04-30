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Kobra Murat'ın sahne ücreti dudak uçuklattı

Kobra Murat'ın sahne ücreti dudak uçuklattı
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Bir süre önce ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahneye çıkan Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat aldığı ücreti açıkladı.

Doğum günü için özel bir parti veren Zeynep Bastık, partiye Kobra Murat'ı davet etmişti. Partide sahne alan Kobra Murat, kazandığı ücreti açıkladı. Bastık'ın doğum günü partisinde çok güzel bir şekilde ağırlandığını belirten Murat, "Partide olan herkes pırlanta gibiydi. Ben normalin iki katı, üç katı para istedim. Bulgaristan'dan geldim, aşırı yorgundum. Parti için bana 80 bin lira para verdiler. Ben partinin başından sonuna kadar şarkı söyleyip, dans ettim." dedi.

Etiketler kobra murat sahne ücreti zeynep bastık
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