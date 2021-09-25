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  3. Konseri iptal edildi, Sertap Erener apar topar hastaneye kaldırıldı

Konseri iptal edildi, Sertap Erener apar topar hastaneye kaldırıldı

Konseri iptal edildi, Sertap Erener apar topar hastaneye kaldırıldı

İçtiği ilacın alerji yapması nedeniyle hastaneye kaldırılan Sertap Erener, son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sertab Erener, içtiği bir ilacın alerji yapması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, bu nedenle bugün Antalya'da ve yarın İstanbul'da gerçekleşecek konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi. Sertab Erener, "Beni merak edip soran herkese teşekkür ederim. Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim" dedi.

Bağırsaklarından problem yaşadığını belirten şarkıcı ayrıca, "Biletleri tükenen iki konseri iptal etmek zorunda kaldığım için çok üzgünüm" mesajını paylaştı.

Etiketler serdab erener hastane tedavi ilaç alerji
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