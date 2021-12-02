Kulüp dizisinin 2. sezonunda büyük sürpriz

Netflix'in sevilen yapımı Kulüp dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezonu büyük sürprizlerle geliyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla büyük beğeni toplayan 'Kulüp' dizisinde, 1942-1944 yılları arasında uygulanan Varlık Vergisi'nden etkilenen Yahudi bir ailenin yaşadığı dram anlatılıyor. Bugüne kadar Türkiye'de yaşayan gayrimüslimler üzerine yapılmış en gerçekçi dizi-film projesi olarak kabul edilen dizide, Yahudilerin nezdinde tüm gayrimüslimlerin Varlık Vergisi nedeniyle yaşadıkları zorluklara dikkat çekiliyor.

KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'ten yapılan açıklamada, Kulüp dizisinin 2. sezonunun 6 Ocak 2022 Perşembe günü içerik kütüphanesine ekleneceği belirtildi. İlk sezonda olduğu gibi 6 bölümden oluşan 2. sezonun duyurusu, Netflix'in sosyal medya hesaplarından şu sözlerle yapıldı: "Aile demek, sizi sabırsızca bekleyenlerin olması demek. Kulüp 2. kısım 6 Ocak'ta sadece Netflix'te."

Kulüp dizisinin 5 Kasım 2021 tarihinden yayınlanan 1. sezonunda, 1940'lı yıllarda gayrimüslimlerin elindeki sermayeye el koymak için çıkarılan Varlık Vergisi'nin getirdiği zorluklara yer verildi. Dizinin 2. sezonunda, 6-7 Eylül Olayları'nın anlatılması bekleniyor. 1955 yılında yaşanan olaylarda, İstanbul'da yaşayan başta Rumlar olmak üzere azınlıklara saldırılar düzenlenmiş, gayrimüslimlerin evleri ve işyerleri yağmalanmış, kiliseler tahrip edilmişti.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NE?

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda eski mahkum olan ve afla hapisten çıkan Mathilda, asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

Dizi, Türkiye'de yaşayan geniş kesimlere, tehlike altındaki bir dil olan Ladino'yu duyma imkanı vermesi ile de gündeme geldi.

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, Aysin Akbulut, Rana Denizer, Necati Şahin'in senaryosunu yazdığı, Ender Akay, Cem Ergunoğlu, Gökhan Mert Koral'ın müziklerini yaptığı, Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu Kulüp dizisi oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır (Matilda Aseo), Barış Arduç (Fıstık İsmet Denizer), Asude Kalebek (Raşel Aseo), Salih Bademci (Selim Songür), Fırat Tanış (Çelebi), Metin Akdülger (Orhan Şahin / Niko), Suzan Kardeş (Orhan'ın annesi), Hülya Duyar (İsmet'in annesi), Merve Şeyma Zengin (Tasula), İlker Kılıç (Mordo), Sezer Arıçay (Hacı), Murat Garibağaoğlu (David), İştar Gökseven (Ali Şeker), Valeria Lakhina (Diana), Doğanay Ünal (Bahtiyar) gibi isimler yer alıyor.

KULÜP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Özgün senaryosu, başarılı dekor ve kostümleriyle beğeni toplayan Kulüp dizisi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çekildi. Sekapark'ta 300 bin metrekare açık alana ve 55 bin metrekare kapalı alana kurulan Avrupa'nın en büyük film platosunda gerçekleştirilen çekimlerde, İstiklal Caddesi'nin nostaljik tramvayından Beyoğlu'nun meşhur mekanlarına kadar 1950'lerin her detayına yer verildi.