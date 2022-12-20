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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak son hali ile gündeme geldi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak son hali ile gündeme geldi
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Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Kurtlar Vadisi'nde "Güllü Erhan" rolünü canlandıran Erhan Ufak son hali ile şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirten Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" diye konuşmuştu. Bu açıklamadan sonra gözler dizide yer alan diğer oyunculara çevrilmişti.

Son olarak Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü en son halini paylaştı. 55 kilo vererek bambaşka biri olan ve Bakü'ye yerleşerek Türk Sanat Akademisi'ni kuran ünlü oyuncunun İstanbul'da da gayrimenkul firması bulunuyor.

Son halini paylaşan oyuncuyu görenlerin aklına hemen Şaşmaz'ın açıklaması geldi.

 Kurtlar Vadisi Güllü'nün pozlarına "Güllü Erhan bomba gibi dönecek", "Abi Kurtlar Vadisi Kaos'ta olacak mısın?", "Ehan abi Necati abi açıklama yaptı sende mısın Gülllü abim" yorumları yağdı.

 

Etiketler erhan ufak güllü erhan
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