Kuruluş Osman'da pes dedirten mantık hatası

TRT'nin büyük ses getiren dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan dizi Kuruluş Osman ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. ATV'de yayınlanacak dizinin nefes kesen fragmanları ise daha haftalar öncesinden dönmeye başladı.

Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ı canlandıracak olan Burak Özcivit'in başrolde olduğu dizi sosyal medyanında da gündemine oturdu.

MANTIK HATASI MI?

Fragmanları büyük ses getiren dizinin bir sahnesi ise seyircinin kafasını fena karıştırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve Bamsı Beyrek karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nurettin Sönmez'in eski haliyle dizide olması acaba mantık hatası mı sorunu akıllara getirdi.

Bamsı Beyrek muamması: Osman karakterine hayat veren Özçivit'in "Ben ve benim evlatlarım, babamın kutlu sancağını yere düşürmeyeceğiz" sözlerinin damga vurduğu fragmanda Bamsı'nın görünmesi sosyal medyada çok tartışıldı.

TÜM KARAKTERLER DEĞİŞTİ

Çünkü ilk bölümü ile ekrana gelecek dizi daha ileri bir zamanı, Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor. Zamanın ileri sarılmasından dolayı tüm karakterler değişiyor.

YOKSA BAMSI'NIN OĞLU MU?

Ancak dizinin müdavimleri böylesine bir hatanın yapılamayacağını, Kuruluş Osman'ın son fragmanında görülen Bamsı karakterinin Diriliş Ertuğrul'daki Bamsı Beyrek karakterinin oğlu olabileceğini savunuyor.