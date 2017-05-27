Kutluay ve Şener yine boşanamadı

Tanık dinlenmesi için Antalya'da yapıldığı belirtilen duruşmaya, eşi eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay katılmadı. Gizlilik kararı olduğu belirtilen duruşma için avukatı Aslı Hatemi ile birlikte Antalya Adliyesi'nin 5'inci katındaki mahkeme koridorunda bekleyen Demet Şener, fotoğrafını çeken avukat Mustafa Ç.'ye tepki gösterdi. Şener, avukattan çektiği fotoğrafı silmesini istedi. Dinlenmesi gereken tanık gelmediği için duruşma ertelenirken Şener ve avukatı duruşma salonunda 8 dakika kaldı. Duruşmadan çıkan Demet Şener, kendisini bekleyen gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Şener, ardından avukatıyla birlikte taksiye binip adliyeden ayrıldı.