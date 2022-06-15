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La Casa de Papel'in Profesör'ünden Kerem Bursin paylaşımı

La Casa de Papel'in Profesör'ünden Kerem Bursin paylaşımı

La Casa de Papel'in başrolü Profesör Álvaro Morte sosyal medya hesabından Kerem Bürsin ile olan fotoğrafını paylaştı.

"La Casa de Papel" dizisindeki "Profesör" rolüyle dünya çapında tanınan İspanyol aktör Alvaro Morte'nin yarattığı 111 karakterin dijital NFT platformu pazarındaki bir ürününün tanıtımı için Madrid'de gerçekleştirilen organizasyonun özel konuklarından biri aktör Kerem Bürsin oldu.

İki yakışıklı bir arada!

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir tanıtıma katılan Türk oyuncu Kerem Bürsin, "İspanya'da yakın zamanda bir film projesi için bazı imkanlar olduğunu" söyledi. La Casa de Papel'in yakışılı Profesör'ü Morte, sosyal medya hesabından Kerem Bürsin ile fotoğraflarını paylaşarak Bürsin'i etiketlemeyi de ihmal etmedi. 

Etiketler kerem bursin profesör la case de papel
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