Lenfomaya yakalanmıştı... Hakan Özoğuz'un sağlık durumu açıklandı

Bir süredir lenfoma ile mücadele eden Athena grubunun solisti Hakan Özoğuz, tedavi sürecinin sonuna geldiğini, her şeyin yolunda ilerlediğini duyurdu.

Lenf kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Athena grubunun solisti Hakan Özoğuz’dan sevenlerine müjdeli haber geldi. Özoğuz sosyal medya hesabından tedavi sürecinin sonuna geldiğini duyurdu.

Özoğuz, “Selamlar dostlar, güncel durum ; Tedavi bitti, önümüzdeki maçlara bakacağız. Yola devam” notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere Haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür, kontrol altında. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve benimle ilgilenen doktorlara çok çok teşekkür ederim. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum iyi dilek ve dualarınız için” ifadelerini kullandı.