Leyla ile Mecnun'da büyük sürpriz: Yıllar önce diziye veda eden isim geri döndü

Yayınlandığı döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölümleri Exxen'de çekilmeye devam ederken yıllar önce diziye veda eden isim geri döndü.

2011 - 2013 yılları arası TRT 1'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi geri dönüyor. Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant'ın paylaştığı Leyla ile Mecnun, yeni sezonuyla Exxen platformunda yayınlanacak.

YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta İstanbul Kireçburnu'nda çekimlerin başlandığı diziye bir oyuncu daha dahil oldu.

Dizide Mecnun'un annesi, İskender'in ise eşi Pakize'yi canlandıran ünlü oyuncu Asuman Dabak, eski sezonlarda diziden sürpriz şekilde ayrılmıştı.

Dizinin hayranlarının sevdiği karakterlerden biri olan Pakize de yeni sezonda Leyla ile Mecnun'a dönüyor.