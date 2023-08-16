  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna sevgilisinden uyarı geldi

Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna sevgilisinden uyarı geldi

Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna sevgilisinden uyarı geldi
Güncelleme:

En son Güzel Günler dizisinde rol alan ve aynı dizide başrolü paylaştığı Burak Dakak ile sevgili olan Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaştı.

Güzel Günler dizisinde Selma karakterine hayat veren Leyla Tanlar son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Tanlar bikinili pozuyla adeta büyüledi.

Ünlü ismin paylaşımına kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Dakak da yorum yaptı. Dakak fotoğrafa esprili bir şekilde “Çok güzelsin aşkım. Silsene” dedi.

 Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna sevgilisinden uyarı geldi - Resim : 1

Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle ün kazanan Leyla Tanlar ilişkilerinin başladığı haberini beraber çekildikleri fotoğraf ile duyurmuştu.

Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna sevgilisinden uyarı geldi - Resim : 2

Güzel Günler dizisinde de iki sevgiliyi canlandıran ünlü isimlerin aşkı gerçeğe dönüşmüş oldu.

Etiketler Leyla Tanlar bikini bikinili poz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu eliyle böyle yakaladı
Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınıf tekrarı geliyor
Maskeleri hazırlayın! Yeni koronavirüs varyantı alarma geçirdi
Altından fay hattı geçen il ve ilçe sayısı açıklandı
Memurlar ülke genelinde iş bıraktı
Dolar, Euro ve altın fiyatları kritik seviyede
Toplu taşımada yeni tarife: Temassız ödeme 60 TL oldu
Ünlü model beyaz bikinisiyle nefes kesti
Koronavirüsün yeni varyantıyla ilgili korkutan uyarı: Aşı yapılmalı