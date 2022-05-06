Mahkeme salonu buz kesti: ''Beni votka şişesiyle taciz etti!''

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard dünya kamuoyunun yakından takip ettiği dava hakkında ifade verdi. Mahkemede çok çarpıcı açıklamalar yapan Heard, Johnny Depp'in kendisine votka şişesiyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Amber Heard, bir ABD mahkemesine eski kocası Johnny Depp'in kendisine votka şişesiyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kavgayı detaylarıyla anlattı.

Amber şunları söyledi: "İlk gece beni ittiğinde, zeminde kaymaya başladım. Beni böyle savurmak onun için çok kolaydı.”

Johnny Depp'in onu boynundan yakaladığını, kafasını duvara çarptığını açıklayan Heard, barikat koyarak kapının arkasında uyumak zorunda kaldığını iddia etti.

Amber Heard ayrıca, "yerde şişe kırdığını", onu ve yüzünü oymakla tehdit ettiğini dile getirdi.

"ŞİŞENİN İÇİMDE KIRILIP KIRILMADIĞINI BİLMEDİĞİMDEN..."

Daha sonra Johnny Depp'in üzerinde olduğunu ve nefes alamadığını söyleyen Heard, "Bu baskıyı kasık kemiğimde hissedebiliyordum. İçimdeki şişenin kırılıp kırılmadığını bilmediğim için hareket etmeye korktum." diyerek mahkemedekilerin kanını dondurdu.