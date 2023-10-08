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Mahmut Orhan İsrail'de yaşadığı kabusu anlattı

Mahmut Orhan İsrail'de yaşadığı kabusu anlattı
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Hamas'ın operasyonu sırasında İsrail'de olan ünlü DJ Mahmut Orhan, ''Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu. Barışın ve huzurun kötü bir şey olduğunu söyleyemediğimiz gibi savaşın ve şiddetin de iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz'' dedi.

İsrail’e başlatılan ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sırasında İsrail’de olan ünlü Türk DJ Mahmut Orhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Konser için İsrail’e giden Dj Mahmut Orhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Merak edenler için yazıyorum, biz iyiyiz ve Türkiye’ye dönüyoruz. Fakat, sabahın erken erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu. Barışın ve huzurun kötü bir şey olduğunu söyleyemediğimiz gibi savaşın ve şiddetin de iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insanı insan olduğu için severek, bizden sonra geleceklere kardeş gibi yaşamayı öğretebildiğimiz dünyadan ayrılmak istiyorum. Umarım o Dünya’da hep birlikte oluruz."

Mahmut Orhan İsrail'de yaşadığı kabusu anlattı - Resim : 1

Etiketler mahmut orhan hamas israil
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