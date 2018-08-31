Makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal da makyajsız fotoğraf paylaşma akımına uydu. Sinem Kobal’ın makyajsız fotoğrafı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sinem Kobal, güneşlenirken çektiği selfie’yi hayranlarıyla paylaştı.

Sinem Kobal, yayınladığı fotoğrafın altına ‘’Upsidedown’’ yani ‘’Baş aşağı’’ yazdı. Güzel oyuncunun makyajsız fotoğrafı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.