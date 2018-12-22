''Marka da alırım, pazardan da alırım''

Yapımcı Acun Ilıcalı, önceki akşam Hakan Baş-Bensu Soral çiftiyle Etiler Da Mario'da buluştu. İtalyan yemekleri yiyen grup, mekan çıkışı görüntülendi.

Tutumlu olduğu yönünde açıklama yapan ve daha sonra 15 bin TL'lik kıyafet kombiniyle sosyal medyada eleştiriler alan Bensu Soral, "Marka da alıyorum, pazardan da alıyorum. Pasajdan da alıyorum. Ne dediysem sözümün arkasındayım. Beğendiğim ve imkanım olan şeyi alıyorum. Konuyla ilgili yaptığım röportaj da eksik verilmiş. Beğendiğim ürünleri alıyorum" şeklinde konuştu.