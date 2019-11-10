MasterChef jürisinden Hazer Amani'ye olay gönderme

Eser Yenenler'in sunduğu EYS Show yeni sezonuyla TV8 seyircilerine merhaba dedi. EYS Show yeni bölümünde MasterChef Türkiye'nin başarılı ve sevilen şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu konuk olarak katıldı. Programda konuşan şef Mehmet Yalçınkaya, üstü kapalı bir şekilde ünlü şarkıcı Sıla'nın sevgilisi şef Hazer Amani'ye göndermede bulundu.

Yalçınkaya yaptığı açıklamada, "Aslında MasterChef dünyada en çok izlenen programlardan bir tanesi. Bir kere Türkiye'nin en iyi televizyoncularından birinin elinde olan bir proje. Geçen yıl da güzeldi ama bu seneki ekip daha iyi" ifadelerini kullandı.



Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın söz konusu açıklamaları, geçtiğimiz yıl MasterChef jürisi olan ve bu sene The Taste Türkiye'ye geçen şef Hazer Amani'ye "gönderme" olarak değerlendirildi.

Hazer Ameni'nin sunucu ve mentör şef olarak görev yaptığı The Taste Türkiye programı reytinglerde 55. sıralara kadar geriledi. Hazer Amani'nin yerine jüri olarak bu yıl katılan Danilo Zanna ile MasterChef, reytinglerde büyük bir çıkışa geçti.



Bu nedenle şef Mehmet Yalçınkaya'nın söz konusu açıklamaları Hazer Amani'ye "gönderme" olarak değerlendirildi.