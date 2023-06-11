MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu

Restoranının istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 22,5 yıl hapsi istenen Somer Sivrioğlu yeni dönemde MasterChef All Star'da yer almadı.

Survivor'ın final yapmasının ardından yayın hayatına başlayacak olan yemek yarışması MasterChef All Star'ın birinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

Tanıtımla birlikte MasterChef All Star'da şef Somer Sivrioğlu yerine gelecek yeni jüri üyesi belli oldu.

Yarışmanın yeni jüri üyesi, fragmanda yer alan Yılmaz Öztürk oldu.

Öztürk, daha önce de MasterChef'te konuk jüri üyesi olarak yer almıştı.

Programın geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımında Somer Sivrioğlu'nun olmaması gündeme gelmişti.

Sivrioğlu'nun geçtiğimiz yıl devraldığı restoranın istinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Açılan dava sonucu Somer Sivrioğlu'nun 22,5 yıl hapsi istendi. Aynı zamanda Avusturalya'da işleri devam eden Somer Sivrioğlu, MasterChef yeni sezonunda yer almama kararı aldı.

Yarışma, 14 Haziran Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak.