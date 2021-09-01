Megan Fox, mayolu market tarzıyla dikkat çekti

Sevgilisi ve sosyal medyadaki paylaşımları ile gündeme gelen Megan Fox Los Angeles sokaklarında tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Brian Austin Green’den mayıs ayında boşanan ve rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Megan Fox genç sevgilisiyle sık sık gündeme geliyor. Evliliğini genç aşkı için bitirdiği haberleriyle gündem olan Fox sevgilisine göre bir hayat tarzı yaşamak için de çabalıyor.

Geçtiğimiz günlerde biseksüel olduğunu söyleyen Fox şimdi de tarzıyla dikkat çekti. Los Angeles sokaklarında görüntülenen Megan Fox iddialı bir seçim yapmıştı. Göğüs altı dekolteli mayosu ve jean'iyle tüm gözleri üzerine çeken Fox pozlarını da sosyal medyada paylaştı.



Megan Fox bu tarzı market alışverişi için seçmişti ve bunu da sosyal medyada "Artık markete böyle gidiyorum bunu konuşalım" notuyla duyurdu.

Machine Gun Kelly ise sevgilisinin dekoltesini görünce hemen "Hangi reyonda olacaksın? Dekolteni beğendim" yorumunda bulundu.