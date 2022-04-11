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Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'le geri dönüyor

Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'le geri dönüyor

Sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı ile tekrar ekranlara döneceğini müjdeledi.

Geçtiğimiz yıllarda yakalandığı sağlık sıkıntıları sebebiyle zorlu süreç geçiren ve ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından müjde verdi. Nasuh Özdemir İstanbuli’nin yayınladığı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı için tekrardan ekrana döneceğini söyledi. Ağır bir hastalık geçirdiğini belirten Erbil, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım. Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda Çarkıfelek programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabi birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Sizin aracılığınız ile özellikle zor günlerimde beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyor ve hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

İHA

Etiketler mehmet ali erbiln çarkıfelek
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