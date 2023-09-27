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Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle sobelendi

Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle sobelendi
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Şarkıcı Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler, yeni bir aşka yelken açtı. Dinçerler yeni sevgilisiyle Londra'da görüntülendi.

Bir kahve zincirinin sahibi olan Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Hadise ile evlenmiş ancak çift 4,5 ay sonra olaylı bir şekilde tek celsede boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Hadise ile barıştığı iddiasıyla gündeme gelen Dinçerler, yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.

YENİ AŞKIYLA ALIŞVERİŞTE GÖRÜNTÜLENDİ
Sessiz sedasız evlenerek aynı şekilde sessizce boşanan ikilinin geçtiğimzi günlerde yeniden barıştığı iddia edilmişti. Konserinde hakkındaki barışma iddiasını yalanlayan Hadise, "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap iki kere okunmaz" derken Dinçerler yeni bir aşka yelken açtı. Gazete Magazin'de yer alan habere göre, özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden iş insanı, yeni sevgilisiyle Londra tatilinde görüntülendi. Alışveriş çıkışı görüntülenen çift, elinde torbalarla kameralara yansıdı. Öte yandan Dinçerler'in yeni sevgilisinin adının Tuana Hayfavi olduğu öğrenildi.

Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle sobelendi - Resim : 1

Etiketler mehmet dinçerler londra hadise
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