Melek Mosso Times Meydanı'nda

Isparta'da hedef gösterilerek konseri iptal edilen Melek Mosso'nun New York Times Meydanı'na fotoğrafı kullanıldı.

Spotify'ın Equal projesi kapsamında New York Times Meydanı'nın ünlü reklam alanına fotoğrafı yansıtılan şarkıcılar arasına Melek Mosso da katıldı.

Sözcü'nün haberine göre , Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı’nın ağustos ayı konuğu Melek Mosso oldu.

‘Bu iş Bitmiş’ şarkısı ile hem Türkiye hem de global listeye dahil edilen Mosso New York Times Meydanı’ndaki dev reklam panosunu süsledi.

ISPARTA'DA KONSERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta şubesinin yaptığı açıklamalar nedeniyle Isparta Belediyesi Gül Festivali iççin daha önce duyurularını yaptığı ve adişlerini bastığı Melek Mosso konserini iptal etmişti.

Festivalde Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne almıştı.

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