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  3. 30 Mayıs 2020 11:32

Melisa Sözen'i çıldırtan yorum! Böyle ifşa etti

Güzel oyuncu Melis Sözen, sosyal medyada kendisine siber zorbalık yapan bir takipçisinin yorumunu ifşa etti.

Melisa Sözen'i çıldırtan yorum! Böyle ifşa etti
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Instagram paylaşımı ile takipçisinin kendisine hakaretini ifşa eden Melisa Sözen, “Kendilerine duydukları güvensizliği, yetersizlik hissini, aşağılık kompleksini ve sevgisizliklerini bu üslupla dile getiriyorlar” mesajını yazdı.

Ünlü Oyuncu, sosyal medyada seksist ve bayağı bir dille yazılanlara her gün birçok kişinin maruz kaldığını belirterek, "Psikolojik problemlerinize başkalarına saldırarak deva bulamazsınız. Siber zorbalığınızla beni incitmediniz. Sizin gibilerin insanlara musallat olarak kendini var etme çabasına da artık bir 'dur' demek lazım" ifadelerini kullandı.

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