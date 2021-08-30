Merve Boluğur otoparkta sevgilisiyle yakalandı

İstanbul'da bir mekanda yeni erkek arkadaşı ile görüntülenen Merve Boluğur gazetecileri fark edince otoparktan çıkmak istedi. Ancak ünlü oyuncu gazetecilere yakalanınca söyledikleriyle dikkat çekti.

Merve Boluğur, hem Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hem de YouTube kanalından yayınladığı videolarla gündemden düşmüyor.

Boluğur, önceki akşam Etiler Serafina isimli mekanda bir erkek arkadaşı ile birlikte oturdu. Çıkışta gazetecilerin olduğunu fark eden oyuncu, çareyi otoparktan çıkmakta bulsa da başarılı olamadı.

Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularına karşılık Boluğur, “Beni biraz rahat bırakın, kendimle baş başa kalmam lazım“ yanıtı verdi.