Merve Boluğur'dan tepki çeken açıklama

Bir Youtube programına katılan Merve Boluğur, görüntülendiği her yerde ısrarla maske takmama nedenini açıkladı: “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeliyim ama eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum.”

Yaz başında hayranı Burak Dayı ile doludizgin başlayan ilişkisini bitiren Merve Boluğur yakın arkadaşı Cihan Şensözlü’nün Youtube kanalındaki programına katıldı.

Geçen günlerde maskesiz bir şekilde gezerken magazin muhabirlerine yakalanan Merve Boluğur ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Maske takmamasını eleştirilere Merve Boluğur sosyal mesafe şakasıyla cevap verdi. Başarılı oyuncu, “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum” dedi.