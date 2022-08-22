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Merve Dizdar ekranlara geri dönüyor

Merve Dizdar ekranlara geri dönüyor

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar yeni bir projeyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat verereki performansı ile içimize işleyen başarılı oyuncu Merve Dizdar'ın yeni projesi belli oldu. Hem dram hem de komedi dizilerinin aranan ismi olan Merve Dzidar yeni dizisi için el sıkıştı. 

Seyircinin de ekranda görmeyi çok istediği ve sevdiği Merve Dizdar blutv’de yayınlanacak olan dizi için el sıkıştı. Dizdar'a yeni projesinde ünlü isimler de eşlik edecek. Çekimleri Adana'da yapılacak diziyi Yunus Ozan Korkut, Mustafa Memişoğlu’yla beraber yazıyor.

Ekim ayında sete çıkacak olan ekipte en dikkat çeken isim Merve Dizdar oldu. Seyirciyi ters köşe yapacak bir rolle kamera karşısına geçecek olan Merve Dizdar Tansu karakterine hayat verecek. Üç başrollü dizinin diğer oyuncusu ise Berkay Ateş…

 

Etiketler merve dizdar
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