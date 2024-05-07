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Fenerbahçe'ye Konya maçından sonra ikinci şok

Fenerbahçe'ye Konya maçından sonra ikinci şok
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Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında 2 puan kaybının yanı sıra başka bir kayıp daha yaşadı. Maç sırasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin son durumu hakkında bilgi verildi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 kalan ve en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan kaybı 6'ya yükselen Fenerbahçe ikinci bir şok yaşadı.

Konyaspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.

TRT Spor'dan alınan habere göre, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

Bu sakatlık nedeniyle Kahveci'nin yaklaşık olarak 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kahveci, 19 Mayıs'taki Galatasaray derbisini de kaçırabilir.

Etiketler İrfan Can Kahveci Fenerbahçe konya
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