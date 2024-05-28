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Katil anne: 4 yaşındaki şeker hastası kızını şekerle besleyerek öldürdü

Katil anne: 4 yaşındaki şeker hastası kızını şekerle besleyerek öldürdü
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ABD'de bir kadın 4 yaşındaki şeker hastası kızını şekerli içeceklerle besleyerek ölümüne sebep oldu.

ABD'de meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Tamara Banks, 4 yaşındaki şeker hastası kızı Karmity Hoeb'e çoğunlukla şekerli meşrubattan oluşan bir diyet uygulayarak ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

T24'ün aktardığına göre; Karmity'nin öldüğünde tüm dişlerinin çürük olduğu ve hiç dişçiye gitmediği belirtildi. Savcı Yardımcısı Clay Tharp, "Bu çocuğun ölmesi için kasten uğraşmışlar. Bu şimdiye kadar karşılaştığım en trajik vakalardan biri olabilir" diye konuştu.

Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezinde yaşam destek ünitesine bağlanan küçük kızın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Karmity'nin ölüm nedeninin, diyabetli kişilerin hayatını tehdit eden bir durum olan "diyabetik ketoasidoz" olduğu ve hiç tedavi görmediği belirlendi. Amerikan Pediatri Akademisi'nin Ohio bölümü başkanı Chris Peltier, çocukların hızla diyabet hastası olabileceğini ve tedavi edilmezse hızla komaya girebileceğini ve ölebileceğini açıkladı.

Tamara Banks, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

T24

Etiketler anne şeker diyabet Çocuk ölüm
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