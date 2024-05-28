  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bir şirket daha iflas etti

Bir şirket daha iflas etti

Bir şirket daha iflas etti
Güncelleme:

Konkordato ilan eden Bursa merkezli My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iflasların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak iflas eden şirketler arasında Bursa merkezli bir mobilya firması da katıldı. 

İflas kararının ardından İnegöl İcra Dairesi, basit tasfiyede alacaklılara davet ilanı gönderdi. Şirketin iflası nedeni ile gelir gider kalemlerinde çıkabilecek sorunların önüne geçmek amacı ile alacaklılar için ilan çıkartıldı. Mal ve hakların belirlenmesi için tutulan defterle paylaşımın basit şekilde yapılması talep edilerek alacaklıların bildirimde bulunmaları istendi.

İnegöl İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilanda My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin vergi numarası verildi, 15 Mayıs 2024 tarihi itibari ile firmanın iflasının kesinleştiği belirtildi. İlanda “Bu nedenle alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu süre içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği” ifadelerine yer verildi.

Etiketler konkordato mobilya firması iflas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Yavrularım aç'' diyerek kendine zarar verdi; mal varlığı pes dedirtti ''Yavrularım aç'' diyerek kendine zarar verdi; mal varlığı pes dedirtti Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadı, açığa alındı İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadı, açığa alındı Yeni vergi paketi yolda: Kaldırılan vergiler geri geliyor Yeni vergi paketi yolda: Kaldırılan vergiler geri geliyor Gurbetçi Türkler dikkat: Yeni dönem için son 4 gün Gurbetçi Türkler dikkat: Yeni dönem için son 4 gün Konut fiyatlarını kiraları patlattılar, şimdi de pahalı diye kaçıyorlar Konut fiyatlarını kiraları patlattılar, şimdi de pahalı diye kaçıyorlar Milli Emlak'tan 85 bin TL'ye vergi muafiyetli dev satış Milli Emlak'tan 85 bin TL'ye vergi muafiyetli dev satış TL mevduat faizleri değişti; işte en yüksek faizi veren banka TL mevduat faizleri değişti; işte en yüksek faizi veren banka TOKİ, 36 ilde 120 ay vadeyle konut satışı TOKİ, 36 ilde 120 ay vadeyle konut satışı Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 4 ilimiz için büyük deprem uyarısı Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 4 ilimiz için büyük deprem uyarısı