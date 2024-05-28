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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Hacı Yakışıklı'ya: ''Allah'ın trolü''

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Hacı Yakışıklı'ya: ''Allah'ın trolü''
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Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt'u hedef gösteren AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen yazar Hacı Yakışıklı'ya "Haddini bil. Allahın Trolü" diyerek tepki gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, Amerika yolculuğu için ekonomi sınıfında uçmalarına tepki gösterirken, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla tanınan Hacı Yakışıklı Karakurt'un paylaşımına tepki gösterdi.

Yakışıklı'nın açıklamasına sert sözlerle eleştiren Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hacı Yakışıklı'ya, "Ebrar’ın trilyonda biri kadar bu ülkeye faydan yok" dedi.

Gazeteci Yakışıklı, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt'a tepki göstererek, "Boş yapma Ebrar, seni hiç sevmiyorum" dedi.

Yakışıklı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı.

Şımarıklığını millet çekmek zorunda mı Ebrar Karakurt?
Voleybol Federasyonu THY'yi bilgilendirmemiş ve Ebrar da business yerine ekonomi gitmiş!
Suçu da Türk Hava Yolları'na atıyor.
Bunlar beni ve ülkemi değil kendilerini temsil ediyorlar!
Boş yapma Ebrar, seni hiç sevmiyorum!

"HADDİNİ BİL ALLAH'IN TROLÜ"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Yakışıklı'nın paylaşımına tepki göstererek şu açıklamada bulundu:

Sen kimsin ya?
Ebrar’ın Trilyonda biri kadar bu ülkeye faydan yok.
Haddini bil.
Allahın Trolü

 

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Etiketler Hacı Yakışıklı prof. dr. özgür demirtaş sosyal medya ebrar karakurt filenin sultanları
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