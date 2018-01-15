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  3. 15 Ocak 2018 10:50

Meryem Uzerli gönlünü ona kaptırdı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yönetmen ve fotoğrafçı Lüey Nohut ile birlikte

Meryem Uzerli gönlünü ona kaptırdı
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Annesinin sözünü dinleyip Türk erkeklerinden uzak duran Meryem Uzerli, rotasını yurt dışına çevirdi. Evlenme kararı aldığı iddia edilen Mısırlı oyuncu sevgilisi Bassel Alzaro’dan sürpriz şekilde ayrılan Meryem Uzerli, kalbini Alman yönetmen ve fotoğrafçı Lüey Nohut’a kaptırdı.

İşadamı Alp Özcan'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı aktör Bassel Alzaro'yla kısa süreli aşk yaşayan Uzerli'nin adı, geçtiğimiz ay da İtalyan oyuncu Christian Vit ile anılmıştı.

"Türk erkeklerinden uzak dur" diyen annesinin sözünü dinleyen Uzerli, bu kez de gönlünü Alman yönetmen ve fotoğrafçı Lüey Nohut'a kaptırdı. Güzel oyuncu, önceki akşam Almanya'dan gelen aşkını İstanbul'da eğlence turuna çıkardı.

Yeni aşkı ve yakın dostlarıyla Etiler'deki La Boucherie adlı mekana giden oyuncu, doyasıya eğlendi. Daha önce de Bassel Alzaro'ya İstanbul'u gezdiren Uzerli, Lüey Nohut'la bir gecede 3 farklı mekana uğradı.

Aşkını Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekana götüren güzel oyuncu, 1 saat sonra Etiler'deki Fenix'in yolunu tuttu. İçeride sarmaş dolaş eğlenen Uzerli ile Nohut, sabaha karşı da mekandan birlikte ayrıldı.

Çıkışta ise Alman fotoğrafçı, patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşırdı. Nohut, kapüşonuyla yüzünü gizlerken güzel oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti.

 

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meryem uzerli , Lüey Nohut
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