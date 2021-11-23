Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a: ''Aktör kumaşı zayıf''

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın komedyen Cem Yılmaz ile ilgili sözleri polemik yarattı. Metin Akpınar'ın ''Aktör kumaşı zayıf'' sözlerine yanıt veren Cem Yılmaz, usta aktörü gösterisine davet etti.

Usta aktör Metin Akpınar'ın katıldığı bir programda kendisiyle ilgili yaptığı yoruma yanıt veren komedyen Cem Yılmaz polemik yarattı.

Akpınar, Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programında, "Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında bir dizi yorumda bulunmuştu.

Akpınar, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan" demişti.

Komedyen Cem Yılmaz, aktör Metin Akpınar'ın programdaki bu sözlerine yanıt verdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" ifadelerini kullanması dikkat çekti.