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Miray Daner ve Oğulcan Engin aşkı bitiyor mu?

Miray Daner ve Oğulcan Engin aşkı bitiyor mu?

Yeni bir aşka yelken açan Oyuncu Miray Daner Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin hayranlarını üzen haber geldi.

'Şehirde Kimse Yokken’in Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşen prömiyerine katılan Miray Daner ve Oğulcan Engin bazı açıklamalarda bulunarak hayranların heyecanla beklediği haberi yalandı.

Taze çiftin yaz ayında evleneceği iddia ediliyordu ancak Daner, "Öyle bir durum yok. Yaz ayında evlenmeyeceğiz, o haberlere itibar etmeyin" diyerek sevenlerini üzdü.

Etiketler oğulcan engin miray daner
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