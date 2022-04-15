Müge Anlı ''kendisinden ilham aldığını'' söyleyen ünlü isimle baş başa görüntülendi

Ekranların sevilen sunucusu Müge Anlı ile "kendisinden ilham alarak şarkı yazdığını" söyleyen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi.

Yıllardır program yaptığı ATV ekranlarında bulduğu kayıp ve çözdüğü cinayetlerle adını geniş bir kitleye duyuran Müge Anlı, bu sefer iş dışındaki bir konuyla gündem oldu. Anlı, önceki akşam genç şarkıcı Sinan Akçıl ile buluştu.

Müge Anlı ve daha önce kendisinden ilham alarak Durum Çok Acil isimli şarkıyı yazan Sinan Akçıl, Sarıyer'deki bir mekanda baş başa yemek yedi. İkilinin o anları da mekanda bulunan diğer vatandaşlar tarafından kayda alındı. Gossippasta isimli Instagram sayfasında yer alan görüntünün ardından iki yakın arkadaş olan ünlü isimlerin neden buluştuğu merak konusu oldu.

Durum Çok Acil şarkısını yazdıktan sonra Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Sinan Akçıl, "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım. Her gün izliyorum, Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" ifadelerini kullanmıştı.