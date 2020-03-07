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  3. 07 Mart 2020 17:03

''Muhterem Nur öldü'' iddiasına açıklama geldi

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

''Muhterem Nur öldü'' iddiasına açıklama geldi
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Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Muhterem Nur’un vefat ettiği haberi ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya Müslüm Gürses’in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan’dan açıklama geldi.

Hüriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Candan şöyle konuştu: "Muhterem Nur yaşıyor. Hatta artık diyaliz makinesine bağlı değil. Gözlerini açtı, ayak parmaklarını hareket ettiriyor. Durumu beklenenin tam tersine iyi. Bütün sevenlerinden dua bekliyoruz."

Hürriyet

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müslüm gürses , muhterem nur
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